La Gazzetta dello Sport titola: “Juve, Nico dice sì. Milan, sbarca Emerson”

Nella prima pagina di oggi della Gazzetta dello Sport c’è tanta Olimpiade, ma per quanto riguarda il calcio, la rosea mette in primo piano il mercato. La Juventus sembra aver finalmente messo mano sul nuovo esterno d’attacco e torna a fare affari con la Fiorentina. Questa volta il prescelto è Nico Gonzalez, ormai in uscita dal club viola. L’argentino non è neanche stato convocato per l’amichevole che questo pomeriggio i ragazzi di Palladino giocheranno contro il Friburgo e l’intesa tra i due club sembra ad un passo.

Ancor più chiusa, invece, è la trattativa tra Milan e Tottenham per Emerson Royal, con i rossoneri pronti ad accogliere in squadra il terzo acquisto estivo. 15 i milioni che andranno nelle casse dei londinesi, con il giocatore che firmerà un contratto fino al 2028 a 2,5 milioni l’anno.