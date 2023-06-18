Niccolò Righi
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti sui principali club e protagonisti del panorama nazionale.
notizie di Niccolò Righi
Ieri
13:00Il day after dell'Inter: dalle frecciatine di Dimarco, al futuro di Bastoni. Le top news delle 13
12:08Kolarov si toglie qualche sassolino: "Un anno fa l'Inter si giocava tutto e le altre erano sul divan...
11:36Asse caldo Napoli-Inghilterra: Anguissa e Beukema nel mirino Premier, Ugarte fa percorso inverso?
09:45Marotta indica la ricetta del successo dell'Inter: "Cultura del lavoro e forte senso di appartenenza...
09:23Milan, Jashari stecca ancora. Il precedente Tonali fa ben sperare, ma andrà valutato attentamente
08:38Inter, Ausilio: "Bastoni? Dal Barça nessuna chiamata. Non sarò certo io a proporre la cessione"
07:43Inter, è il capolavoro di Cristian Chivu. Il Gazzettino: "Scudetto 21 al primo anno in panchina"
07:33L'Inter batte il Parma e si laurea Campione d'Italia. Il Secolo XIX: "San Siro, è qui la festa"
domenica 3 maggio
16:00Italiano rimanda il mercato del Bologna? Il tecnico ammette: "Non attrezzati per 4 competizioni"
15:45Jashari si gioca il futuro? Brocchi lo esclude: "Non si decide niente, mostrerà le sue qualità"
15:00TMWIl lunch match ormai concilia il sonno: 4° 0-0 nelle ultime 5. Ma non doveva 'conquistare' l'Oriente...
14:15Fiorentina, De Gea resta in bilico ma da Firenze assicurano: Paratici punta a tenerlo un altro anno
12:07Juventus-Hellas Verona, i convocati di Spalletti: nessuna sorpresa, restano fuori Cabal e Milik
11:30Si allarga il fronte dell'inchiesta sugli arbitri: altri sei esposti arrivati alla Procura di Milano
10:53Atalanta, Scalvini: "Non meritiamo questo finale. Il gruppo è unitissimo, andiamo sempre a mille"
sabato 2 maggio
22:15Igor Thiago piace in Italia ma il Brentford spara altissimo per il vice capocannoniere della Premier...
20:42Zappacosta analizza il periodo negativo dell'Atalanta: "Pagati i ko con la Juve e in Coppa Italia"
20:15Genoa, De Rossi: "Salvezza? Il grosso è fatto, userò tanti giovani: devo capire a che punto sono"
19:26Oliver Kahn duro col Real Madrid: "Insieme di superstar inallenabili. Fossi in Klopp direi di no"
17:58Un po' di miele per De Zerbi. Le api del Brentford affondano il West Ham: chance per il Tottenham
17:41La doppietta di Goretzka evita la figuraccia al Bayern. Termina in pari tra Hoffenheim e Stoccarda
venerdì 1 maggio
giovedì 30 aprile
martedì 28 aprile
14:55Nico Gonzalez e il riscatto dell'Atletico: Simeone cerca lo sconto, la Juventus fa muro con Spallett...
13:27La proposta di Trevisani per l'Aia: "In questa crisi servono eccellenze come Collina o Rizzoli"
13:03Caos arbitri, Moggi: "Vogliono far le scarpe a Marotta perché è il più bravo, come fecero a me"
12:25TMWBeppe Dossena vota per il commissario: "Solo uno con grandi poteri può portarci fuori dalla crisi"
10:53Cacciamani: "Mi piacerebbe tornare al Torino. Con i giovani in Serie A c'è troppa poca pazienza"
10:35Minelli sullo scandalo arbitri: "Venivano modificati i regolamenti ad personam, falsificati i voti"
09:57Gasp referente di Dybala? Il tecnico lo vuole con sé ma serve rivedere le condizioni del contratto
00:49Il Cagliari avvicina la salvezza, l'Atalanta allontana l'Europa che conta. Palladino: "Mancato culo"
00:15TMWPedro si conferma super-sub: 17° centro dalla panchina, nessuno meglio di lui in sei stagioni
lunedì 27 aprile
22:35Cagliari, Pisacane: "Il nostro progetto non è mai scricchiolato. Mendy? Scelto anche per il caldo"
20:30Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
18:30TMWKilicsoy desaparecido: non gioca titolare da oltre un mese, Pisacane gli ha preferito un 2007
08:30"I fatti" di Vanoli: dai 4 punti della Fiorentina alla 10ª giornata ai 37 del 34° turno. Ma le Coppe...
00:38La Fiorentina si avvicina al traguardo: 0-0 con il Sassuolo. Vanoli: "Futuro? I fatti parlano per me...
00:30TMWInter brutale dalla bandierina: 17 gol arrivati da corner, eguagliato il primato del Napoli di Spall...
domenica 26 aprile
23:09TMW4º 0-0 nelle ultime 5 tra Milan e Juventus. E i rossoneri non segnano alla Signora da quasi 3 anni
22:08Inter, Darmian: "Siamo tranquilli, vogliamo festeggiare in casa contro il Parma davanti ai tifosi"
22:00Parla anche il legale di Rocchi. Dimarco fa la storia ma l’Inter pareggia: le top news delle 22
21:53Crisi Italia, Gullit tuona: “Non pensate più alla difesa. Ai miei tempi i difensori top erano italia...
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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