Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 5 maggio
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Spazio al calciomercato che si intreccia con la corsa Champions sulle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, martedì 5 maggio 2026, e che vi proponiamo in calce. Juventus e Milan in corsa con Como e Roma per un posto in Champions League: stelle bianconere e rossonere a rischio senza gli introiti della Coppa.
Spazio poi alla vittoria dello Scudetto dell'Inter con Chivu grande protagonista e i nerazzurri che progettano già il futuro e anche alla vittoria per 4-0 della Roma sulla Fiorentina che ha di fatto riaperto la corsa Champions a tre giornate dalla fine.
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