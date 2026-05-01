Modric ha scelto, La Gazzetta dello Sport in apertura sul futuro del croato: "Solo Milan"
"Solo Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi parlando del futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato ha scelto: non vuole chiudere con l'infortunio allo zigomo che gli impedirà di finire la stagione con il Milan. Un altro anno in rossonero per giocare la Champions League con la squadra di Max Allegri. Oppure sarà addio al calcio.
Il caso - "Arbitri 'graditi' non compare in alcuna testimonianza". Al momento più illazioni che prove, scrive il direttore Vocalelli nel suo commento. Gervasoni ascoltato 4 ore dai Pm.
La coppia d'oro - Nel taglio alto spazio allo Scudetto ormai in arrivo per l'Inter: "Lo Scudetto dei gol". Lautaro capocannoniere, Thuram vice: la ThuLa nella storia. Domani il Napoli a Como per non mollare la presa.
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