Scudetto e debiti il futuro dell'Inter. Oaktree alla finestra aspettando Zhang: due gli scenari

Zhang deve restituire i 375 milioni del prestito a Oaktree entro maggio. L'Inter sta per vincere lo Scudetto che potrebbe valere la seconda stella ma Steven Zhang, presidente dei nerazzurri che non è in Italia da quasi un anno, potrebbe tornare proprio per i festeggiamenti. Lui lavora da Nanchino per mettere in sicurezza tanto Suning.com quanto l’Inter. Se Zhang e Oaktree non dovessero trovare una quadra per riscadenzare il prestito, secondo La Repubblica, ci sono due scenari sul tavolo.

Il proprietario dei nerazzurri potrebbe rimborsare il creditore trovando i soldi altrove, con i due advisor Goldman Sachs e Raine Group che si sarebbero già mossi in questo senso e avrebbero avviato i dialoghi con almeno due fondi, che potrebbero garantire i soldi necessari per chiudere il finanziamento ma il tempo stringe. La seconda ipotesi è che Oaktree entri nella gestione dell’Inter.