Thuram scatenato e tifosi impazziti, La Gazzetta dello Sport in apertura: "Vedo solo Inter"
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"Vedo solo Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Thuram scatenato e tifosi impazziti. Il francese decisivo nella volata finale per lo Scudetto non vuole fermarsi e vuole il double Scudetto più Coppa Italia. E per il futuro nessun dubbio: vuole restare ancora all'Inter perché si vede ancora in nerazzurro!
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