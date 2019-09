© foto di Imago/Image Sport

Successo netto del Messico sugli Stati Uniti in amichevole. A East Rutherford, nel New Jersey, la squadra del Tata Martino è travolgente: 3-0 grazie alle reti di Chicharito Hernandez, Gutierrez e Antuna. Solo gli ultimi 20 minuti per Hirving Lozano.