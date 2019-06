Dario Benedetto allontana le voci che lo vorrebbero in partenza verso l'Europa, in particolare l'Olympique Marsiglia. L'attaccante del Boca ha dichiarato a TycSports: "Ancora non so nulla del mio futuro. Credo che resterò al Boca, vediamo cosa succederà". Il Pipa ha un contratto fino al 2021, con una clausola di 21 milioni di euro.