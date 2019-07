© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ha dimostrato grande difficoltà nel controllare l'intero gruppo e nel portare ordine e disciplina. Non è fatto per questo lavoro", parole di Narcisse Mouelle Kombi, Ministro dello Sport del Camerun. Nel mirino c'è Clarence Seedorf, ct dell nazionale camerunense, il quale non è stato in grado di dare un'impronta di gioco alla compagine africana. Critiche dure anche per via dell'eliminazione dalla Coppa d'Africa. Durante un'intervista ai microfoni di CRTV il ministro non si è tirato indietro e ha chiesto il licenziamento dell'ex tecnico del Milan.