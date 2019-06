Coppa d'Africa, Kenya-Tanzania finisce 3-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Successo del Kenya contro la Tanzania nel gruppo C della Coppa d'Africa. Per due volte sotto, i kenioti hanno ribaltato due volte il risultato: decisiva per la vittoria finale il gol Olunga arrivata al minuto numero 80. Con questo successo il Kenya aggancia il Senegal a quota 3 punti. La Tanzania resta in fondo ancora a zero punti, guida il girone l'Algeria a punteggio pieno.

Kenya-Tanzania 3-2

CLASSIFICA

Algeria 6

Senegal 3

Kenya 3

Tanzania 0