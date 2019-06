© foto di PhotoViews

Comincia per il verso giusto il cammino del Senegal all'interno della Coppa d'Africa. Vittoria per 2-0 contro la decisamente meno quotata Tanzania, piegata sotto i colpi di Keita Balde (l'attaccante prestato lo scorso anno all'Inter dal Monaco ha aperto le danze nel primo tempo) e Diatta. Tre punti subito in tasca per la selezione guidata da Aliou Cisse, con Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli, sceso in campo per tutti i 90'.