© foto di Alessio Alaimo

Un successo importante per Igor Coronado. L’ex attaccante del Palermo, oggi all’Al Sharjah, è stato eletto il miglior giocatore straniero della Lega degli Emirati Arabi. “Ha vinto il campionato, la squadra non lo vinceva da ventitré anni... e ieri è stato premiato: la scelta è stata giusta, Igor è contento di questa avventura e giocherà la Champions League Asiatica. Ha ancora tre anni di contratto, vuole godersi questo momento fatto di successi e soddisfazioni”, dice a TuttoMercatoWeb l’agente che ha portato Coronado a Dubai, Joao Santos.

Il prossimo calciatore del procuratore brasiliano che potrebbe raccogliere una soddisfazione è Jorginho, con il Chelsea il prossimo 29 maggio in Europa League contro l’Arsenal. “È carico, vuole vincere questo trofeo importante in ambito europeo. Poi aspetta una chiamata di Mancini con la Nazionale per continuare - conclude Joao Santos - il suo percorso anche in azzurro”.