© foto di Federico Gaetano

Intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Stramaccioni ha raccontato il suo approdo all’Esteghlal: “Avevo ricevuto l’offerta ad aprile e, per ignoranza, non l’avevo considerata di grandissimo appeal. Giorno dopo giorno, mi sono reso conto di quanto invece fosse importante il club. A convincermi fondamentalmente sono state tre cose: l’insistenza e la caparbietà con cui mi hanno voluto, la testimonianza di Julio Velasco che è stato tre anni a Teheran ed è stato squisito nel darmi consigli, e poi il fatto che l’Esteghlal partecipi alla Champions asiatica, che sia spinto da milioni di tifosi e da un grandissimo pubblico come dimostrano i 52mila abbonati allo stadio nell’ultima stagione. Ci tengo poi a ricordare pure il dottor Maurizio Conciatori, ambasciatore italiano in Iran, che mi ha dato una visione a 360° di quanto troverà la mia famiglia a Teheran. Obiettivi? Innanzitutto avere un organico competitivo per migliorare il terzo posto dell’anno scorso e cercare di superare il girone di Champions”.