Estudiantes, Veron convince Mascherano: a gennaio tornerà in Argentina

Juan Sebastian Veron mette a segno un colpo importante per il suo Estudiantes. Il presidente, infatti, ha convinto l'amico ed ex compagno di squadra, Javier Mascherano, a tornare in Argentina. L'ex centrocampista del Barcellona, secondo Olé, lascerà l'Hebei Fortune e a gennaio firmerà per il club allenato da un'altra sua vecchia conoscenza, Gabriel Milito.