Frank de Boer, altro flop: ultimo con i campioni MLS in carica

Da quando ha lasciato l'Ajax, con cui ha vinto quattro Eredivisie consecutive, Frank de Boer non trova pace.

Dopo il flop con l'Inter, dove è durato 11 partite lasciando la squadra al 12° posto e dopo i disastri al Crystal Palace, esonerato dopo quattro partite, altrettante sconfitte e zero gol fatti, anche l'America è amara: ingaggiato dall'Atlanta United, in quattro partite ha raccolto due pareggi e due sconfitte, con la squadra già ultima solitaria in classifica nella Eastern Conference. L'aggravante della partenza falsa è che la squadra in questione è la campione MLS in carica e il mercato ha portato in dote dal River Plate il Pity Martinez. E la panchina già traballa.