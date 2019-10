Galaxy, tentativo per Ibra: "A breve parleremo per valutare il futuro"

I Galaxy puntano a trattenere Zlatan Ibrahimovic, come ha dichiarato il general manager del club, Dennis te Kloese ai microfoni di ESPN Deportes: "Il mio accordo con lui e lo conosco da tanto, è quello di sederci una volta che si saranno calmate le acque dopo la fine della stagione e valutare cosa sia meglio per lui, la sua famiglia, il suo stato di forma e per noi". In merito alle dichiarazioni dello svedese, tutt'altro che lusinghiere nei confronti della MLS, ha dichiarato: "Lo conoscete Zlatan, ha un carattere unico, con molte sfaccettature. Ci ha aiutati quest'anno con un numero impressionante di gol. Comunque parleremo di tutto la prossima settimana, al suo ritorno. È un atleta maturo e parleremo da adulti, valutando infine cosa sia meglio per tutte le parti coinvolte".