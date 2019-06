Gold Cup, è iniziata la 25esima edizione: il Messico parte con un 7-0

© foto di Imago/Image Sport

È iniziata domenica la Gold Cup, edizione numero 25 che quest'anno si gioca quasi totalmente negli Stati Uniti, con l'eccezione di San José, in Costa Rica e Kingston, in Giamaica. Il Messico favorito va a valanga all'esordio contro Cuba, poker per Canada e Costa Rica mentre gli Stati Uniti scenderanno in campo mercoledì contro Guyana.

Girone A

CANADA-MARTINICA 4-0 - 33' e 53' David, 63' Hoilett, 67' Arfield

MESSICO-CUBA 7-0 - 2', 44' e 80' Antuna, 31' e 64' Raul Jimenez, 38' Reyes. 74' Vega

Girone B

HAITI-BERMUNDA 2-1 - 45' Leverock (B), 54' e 66' Pierrot (H)

COSTARICA-NICARAGUA 4-0 - 7' Oviedo, 19' Borges, 45' Aguilar, 75' Cruz