José Mourinho sembrerebbe avvicinarsi alla panchina del Guangzhou Evergrande. Il Telegraph, nella sua versione online, mostra infatti uno scatto che ritrae il manager portoghese in compagnia di Hui Ka Yan, chairman del gruppo Evergrande e uomo più ricco della Cina. I due si sono incontrati in occasione del capodanno cinese, con il grande imprenditore, noto per la sua passione per il calcio che gli ha fatto investire milioni nel settore, che vorrebbe riuscire a portare Mou alla sua squadra, così da diffondere un'enorme dichiarazioni di intenti all'intero movimento.