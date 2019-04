La Gazzetta dello Sport in taglio alto: "Baby Juve ko"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si presenta con tanti giovani sul campo della SPAL, in quella che doveva essere la partita-scudetto e invece s'è trasformata in una sconfitta indolore. "Baby Juve k.o.", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla festa rimandata ma ricorda: "Se il Napoli non vince sarà ScudOtto".