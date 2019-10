Iran, una giornata (quasi) storica: donne allo stadio dopo 40 anni e 14-0

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una giornata quasi storica per l'Iran e il calcio iraniano. Oggi, infatti, le donne sono tornate liberamente allo stadio per seguire la Nazionale dopo 40 anni; una decisione presa in seguito alle polemiche per la morte di Sahar Khodayari, che mette fine all'assurdo divieto imposto dalla rivoluzione islamica del 1979. L'apertura, in realtà, è solo parziale: la Federazione ha messo a disposizione circa 3500 biglietti (esauriti in pochissimi minuti) e alle donne è stato riservato un settore specifico dello stadio Azadi di Teheran. Per la cronaca, gli asiatici hanno battuto con un clamoroso 14-0 la Cambogia nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022