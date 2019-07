Le pagelle del Senegal - Gomis para un rigore, Koulibaly stecca

Risultato finale: Senegal-Tunisia 1-0 dopo i tempi supplementari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gomis 6.5 - Tiene in vita i suoi parando un rigore nel secondo tempo. Attento fino alla fine.

Gassama 6 - Disciplinato, spinge appena può. Meglio alla distanza. (dal 109' Gassama s.v. - )

Kouyaté 6 - Pasticcia un po', ma alla fine tiene botta soprattutto nella ripresa dove gli attacchi della Tunisia si sono fatti più incisivi.

Koulibaly 5 - Se non fosse che il Senegal è andato in finale sarebbe una serata da dimenticare. Svagato in alcune circostanze becca anche il giallo che gli costerà la finale. Causa anche un rigore, stanco dopo una stagione a grandi livelli.

Sabaly 6.5 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso, ma non molla fino alla fine.

Saivet 6 - Sbaglia un rigore, ma è sempre in movimento, sfiora anche il gol nel finale. Quantità e qualità al servizio della squadra.

Ndiaye 6 - Può fare meglio in alcuni frangenti, tanta legna in mediana, in difficoltà in fase di rilancio. (dall'86' Sané 6 - Buon lavoro di recupero palla in mediana)

Gueye 6.5 - Bravo e caparbio in più di una circostanza, abile in entrambe le fasi.

Mané 6 - Ottimo primo tempo, poi si spegne via via. Dalla sua classe dipenderà molto per la conquista della Coppa.

Niang 6.5 - Non è al meglio, ma dà il suo contributo. Sfiora il gol, serve un bel assist a Mané. Dopo un'ora, però, finisce la benzina. (dal 74' Diagne 5.5 - Si vede poco complice anche la salute precaria).

Diatta 5.5 - Non convince, ben presto finisce nella morsa della difesa tunisina. (dal 68' Sarr 6.5 - Più vispo del compagno, si procura anche un rigore.)