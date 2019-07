Le pagelle dell'Uganda - Onyango tiene a galla i suoi, harakiri Walusimbi

Risultato finale: Uganda-Senegal 0-1

Onyango 7 - Gioca quasi da difensore aggiunto prima abbattendo Niang e poi in una seconda occasione fermandolo in calcio d’angolo. Incolpevole sul gol, provoca il rigore ma lo neutralizza con grande reattività tenendo i suoi in partita.

Mugabi 6 - Dalla sua parte ha due clienti non facili come Sabaly e soprattutto Sadio Mane ma in qualche modo riesce a porre rimedio.

Wasswa 6 - Diciotto minuti in cui fa valere la propria fisicità. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 18’ Awany 6 - Entra a freddo dimostrando un buon impatto sul match).

Juuko 6 - Ingaggia un bel duello con Niang, fa a sportellate e alla fine riesce a portare a casa la sufficienza.

Walusimbi 5 - Harakiri il suo passaggio in orizzontale che dà il via a Niang abile a servire il pallone vincente per Sadio Mane.

Azira 6 - Si districa nel traffico facendo valere la sua fisicità ricorrendo in qualche momento a qualche scorrettezza di troppo.

Aucho 6 - Vale lo stesso discorso per il suo compagno di reparto, prova anche la giocata per Kaddu senza però successo (Dal 76’ Kateregga 6 - Si presenta con un gran calcio di punizione parato molto bene da Gomis).

Abdu Lumala 5,5 - Prova a il guizzo sulla corsia di sinistra ma non riesce a trovare l’area di rigore.

Miya 5,5 - Il calcio di punizione a fine primo tempo è troppo poco per definire la sua gara positiva. Finisce sempre per essere bloccato dagli avversari.

Okwi 6,5 - E’ l’uomo più pericoloso della sua Nazionale. Impegna Gomis con conclusioni dalla distanza molto insidiose.

Kaddu 5 - Non si vede praticamente mai ma non è facile uscire indenni dalla morsa di Koulibaly e Kouyate (Dal 58’ Kyambadde 5,5 - Prova a dare vivacità alla manovra ma si vede pochissimo).