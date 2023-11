ufficiale Il nuovo ct dell'Uganda non sarà Negro. Panchina affidata a Paul Put

Non sarà Paolo Negro, il grande favorito sulla carta, il nuovo commissario tecnico dell'Uganda. Sembrava tutto pronto per l'approdo dell'ex difensore della Lazio sulla panchina della selezione africana, che però in queste ore ha preso percorsi differenti ed ha scelto di nominare nuovo selezionatore del team un altro allenatore.

Questo è Paul Joseph Put, 67enne reduce da esperienze in Gambia e Burkina Faso. Il tecnico belga, peraltro, è bandito a vita dal calcio del proprio paese dal 2008 per via di uno scandalo legato ad episodi di corruzione. "Datemi tempo, datemi fiducia e vedrete un'altra nazionale", ha detto Put presentandosi nelle sue nuove vesti.