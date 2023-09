Negro nuovo ct dell'Uganda, manca poco. In lizza però c'è anche Mascara

Paolo Negro sta per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Uganda. L'ex difensore, che ha vestito anche la maglia della Lazio vincendo uno Scudetto, dovrebbe sostituire Milutin Sredojevic, che non ha strappato neanche il pass per la prossima Coppa d'Africa. Secondo quanto riportato da Notizie.com, in lizza anche Giuseppe Mascara.

Negro resta però il favorito e dovrebbe firmare un contratto biennale. L'obiettivo è qualificarsi per il Mondiale, a cui l'Uganda non ha finora mai partecipato. Per lui sarebbe la prima esperienza da commissario tecnico: se si considerano solo le prime squadra, in carriera ha allenato Cerveteri, Zagarolo, Voluntas Spoleto e Siena, di cui è stato anche vice tecnico.