Marocco, primo gol per il genoano El Yamiq. 90' anche per Amrabat

Venerdì indimenticabile per Jawad El Yamiq. Il difensore del Genoa ha trovato infatti il suo primo gol con la Nazionale maggiore del Marocco, fermata sull'1-1 nell'amichevole di questa sera contro la Libia. Di El Yamiq al 20', appunto, il vantaggio dei Leoni dell'Atlante, di Msoud al 42' il pareggio dei Cavalieri del Mediterraneo. 90 minuti in campo anche per Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino dell'Hellas Verona.