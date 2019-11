Mondiali Under 17, Brasile campione del mondo

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Brasile campione del Mondo Under 17 battendo in finale il Messico. Come in semifinale contro la Francia, la Seleçao padrona di casa è protagonista di una clamorosa rimonta. Sotto di un gol fino a sei minuti dalla fine (rete di Gonzalez al 66', per i messicani), il Brasile pareggia i conti con Kaio Jorge su rigore all'84' e mette la freccia con Lazaro al 93'. Si tratta del 4° successo nel torneo iridato di categoria per il Brasile. Solo la Nigeria, con 5 successi, ha fatto meglio.

Nel pomeriggio di ieri si è assegnata anche la medaglia di bronzo, vinta dalla Francia, che ha avuto la meglio nella finalina contro l'Olanda (3-1), trascinata da Kalimuendo, autore di una tripletta.