New York Red Bulls, Thierry Henry in lizza per la panchina

Dopo la breve parentesi sulla panchina del Monaco, per Thierry Henry potrebbe presto aprirsi una nuova opportunità come tecnico. Secondo quanto riportato da SkySport UK, infatti, per l'ex attaccante della Francia campione del Mondo nel 1998 ci sarebbe l'opportunità di guidare i New York Red Bulls in MLS. Henry ha giocato al termine della sua carriera nel club statunitense dal 2010 al 2014.