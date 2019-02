Rampulla: "Coppa D'Asia ok per la Cina. Col Qatar potevamo giocarcela"

© foto di Castellani/FDL71

"Sono rientrato da pochi giorni in Italia, la Coppa d'Asia è andata davvero bene. Le nostre aspettative erano il passaggio del turno, addirittura ci siamo spinti fino ai quarti. I dirigenti sono stati molto contenti del nostro risultato perché per la prima volta la Cina è stata tra le migliori otto della competizione". E' il pensiero di Michelangelo Rampulla, allenatore dei portieri della Cina nello staff di Marcello Lippi, che in esclusiva a TuttoJuve.com prosegue nel suo racconto:"Siamo stati sfortunati nell'affrontare l'Iran - prosegue nel racconto Rampulla -, abbiamo perso 3-0 contro una squadra forte come l'Iran. Forse il nostro rammarico è di esser capitati nel girone sbagliato. Il Qatar? "Contro il Qatar potevamo giocarcela anche se avevamo perso l'ultima amichevole di misura. E' una squadra giovane dove ci sono tanti giocatori di diverse nazionalità che sono stati naturalizzati, questo tipo di politica è stata, a mio parere, un po' strana. Il loro grande affiatamento deriva dalla coesione di un gruppo che è formato in prevalenza da squadre che giocano nei dintorni di Doha, questo è stato un piccolo vantaggio che è stato sfruttato alla perfezione. Anche contro il Giappone, non ha avuto timore e ha aspettato il momento giusto per colpire".