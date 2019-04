Sampaoli: "Messi il migliore del mondo ma in Argentina sempre criticato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex ct dell'Argentina Sampaoli, ora tecnico del Santos, ha parlato oggi difendendo il talento del Barça: "Appena arriva in nazionale, Messi inizia ad essere criticato. E Messi soffre molto per questo e non può mostrare tutte le sue qualità. Ho allenato il migliore del mondo e non so se sarà il migliore della storia perché ha già segnato 600 gol in Europa. Ha battuto tutti i record ma quando arriva nel suo paese è criticato",ha detto al Mirror.