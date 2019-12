Stramaccioni sull'addio all'Esteghlal: "Non abbiamo avuto altra scelta"

Andrea Stramaccioni ai microfoni di Sky Sport commenta il suo addio all'Esteghlal. Scelta che ha causato malumori fra i tifosi, che sono scesi in piazza a Teheran per protestare contro la società riguardo il suo allontanamento: "Sicuramente c'è grandissima amarezza per la fine di un percorso e di un lavoro affascinante, di un'avventura sicuramente diversa nella mia carriera in quello che è il nuovo calcio. E poi che in seguito alla mia decisione ci siano state delle ripercussioni che poco hanno a che vedere con lo sport. Siamo stati costretti noi a terminare il contratto. In questi mesi il club nonostante tante promesse non è riuscito ad adempierle e dal punto di vista legale non può mantenere il rapporto con un allenatore professionista. Questo nonostante i tentativi da parte di tutti di superare il problema e dispiace perché la squadra era in testa alla classifica. Un primato che mancava da sei anni, dopo una partenza complicata in cui eravamo penultimi dopo 4 partite. Incide anche la situazione politica dell'Iran e delle sanzioni nei suoi confronti che si ripercuotono sul resto. Giocare in stadi con 100mila persone, fare la Champions League asiatica era bello, per me è stato un grande onore allenare una squadra con una tifoseria così grande e sono orgoglioso dell'affetto nei miei confronti". Su un eventuale ritorno in Italia: "Qualche maligno diceva che dietro c'era un'altra offerta, ma questo è falso. Tornerei anche domani all'Esteghlal per continuare il mio lavoro".