Fonte: Marco Frattino

Prima Malta e ora l'India. L'attaccante italiano Mario Fontanella è pronto a iniziare una nuova parentesi lontano da casa, dopo aver accettato la corte del Floriana e Valletta. Il classe '89 ha segnato diciassette gol nell'ultimo campionato maltese, rendimento che gli è valso la chiamata dall'India. Il Chennaiyin, club della Indian Super League, ha presentato una offerta e vuole chiudere l'affare per ingaggiare la punta italiana. Il ragazzo è in volo verso l'India per materializzare il trasferimento curato dell'agente Rashid Uddin.