© foto di Federico Gaetano

Andrea Stramaccioni e l’Esteghlal, prove di ritorno. Per ricomporre la frattura è intervenuto il Ministro degli Esteri, disposto a mettere a posto la situazione anche di natura burocratica. La sensazione è che alla fine ci possa essere il ritorno di Stramaccioni sulla panchina iraniana. Se come sembra tutto si rimetterà a posto, Stramaccioni dovrà firmare un nuovo contratto questa volta fino a giugno e non più di due anni. Lavori in corso, la politica e l’Esteghlal lavorano al ritorno di Strama...