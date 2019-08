TMW - Esteghlal, Stramaccioni valuta l’addio. Frizioni con il club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre operazioni di mercato bloccate dopo aver chiuso i rispettivi gli affari. Dramé, Pucciarelli e Milic sembravano ad un passo dall’Esteghlal ma la società per diversi motivi ha bloccato le trattative. E così Andrea Stramaccioni - rimasto da solo dopo le dimissioni del direttore sportivo Ali Khatir - dopo alcune incomprensioni con il club sta valutando il suo futuro. L’allenatore si è preso quarantotto ore di tempo per decidere, ma la sensazione è che le strade si separeranno. L’agente Pastorello è in contatto per trovare una soluzione dopo le promesse non mantenute dalla società. Stramaccioni, risentito per il comportamento del club, sta seriamente pensando all’addio. Le strade potrebbero quindi separarsi entro poche ore. Prove di addio, l’Esteghlal nonostante l’entusiasmo della piazza per tutte le partite vinte nel precampionato potrebbe perdere il suo allenatore per divergenze di mercato e promesse al momento degli accordi non mantenute...