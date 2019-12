TMW - Stramaccioni e il ritorno all’Esteghlal: gli aggiornamenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Stramaccioni e l’Esteghlal, lavori in corso per il ritorno. Giornata chiave quella di ieri, quando si è svolto un incontro per provare a risolvere l’incresciosa situazione economica e burocratica del tecnico. All’incontro oltre Stramaccioni erano presenti i suoi legali, l'ambasciatore iraniano in Italia, Hamid Bayat, alcuni diplomatici della Repubblica islamica e rappresentanti di istituti bancari iraniani e italiani ed è stato messo a punto un piano per creare un canale di pagamento legale e nel rispetto delle sanzioni per permettere il ritorno in panchina del tecnico a Teheran. Nel corso del meeting è stato illustrato un modo per effettuare una transazione regolare e legale. Tramite banca privata iraniana non sanzionata che avrebbe via libera nell'eseguire transazioni con l'estero. Ma la sensazione è che sia un percorso tutto da esplorare e non è certo che l'obiettivo venga raggiunto. Il piano dovrà essere attuato durante la sosta in corso del campionato iraniano. Quello iniziato sembra essere davvero l'ultimo tentativo di risolvere la questione prima della parola fine alla

vicenda. Prove di ritorno, Strama attende...