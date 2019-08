TMW - Stramaccioni-Esteghlal, prove di pace: il club chiede una settimana

© foto di Federico Gaetano

Una conference cal per provare a chiarirsi e continuare insieme. Da una parte l’agente Pastorello, dall’altra il presidente dell’Esteghlal Fatih. Sul tavolo la posizione di Andrea Stramaccioni che stava valutando l’addio in seguito ad alcune promesse di mercato non mantenute. La società ha ribadito di voler proseguire il rapporto con l’allenatore e che intende rispettare gli accordi. Al momento nessun ribaltone e nessun addio, le parti si sono date una settimana di tempo. Prima dell’inizio del campionato il club dovrà quindi cercare di rispettare gli accordi, altrimenti l’addio sarà inevitabile...