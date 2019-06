UFFICIALE: Avispa Fukuoka, Pecchia si è dimesso da allenatore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso una nota ufficiale l’Avispa Fukuoka ha annunciato che il tecnico Fabio Pecchia, arrivato in Giappone a metà dicembre, ha presentato le proprie dimissioni a causa di motivi personali.

“Purtroppo devo dire addio e tornare in Italia per motivi personali. Sono grato al presidente e a tutti i dirigenti dell’Avispa che hanno creduto in me e mi hanno scelto per far parte di questo progetto. - scrive Pecchia nella lettera d’addio – Vorrei dire grazie mille a tutti i tifosi che amano questa squadra e che ci hanno sostenuto in questi mesi e ai giocatori che hanno lavorato con me. Sono cresciuto come uomo e come professionista in questi cinque mesi con voi”.