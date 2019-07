UFFICIALE: Jiangsu Sunung, preso Santini. Bale salta definitivamente

Ivan Santini è un nuovo giocatore dello Jiangsu Suning. L'attaccante croato, 30 anni, lascia l'Anderlecht dove nell'ultima stagione ha segnato 16 reti in 39 partite. Questo trasferimento mette spazza via ogni dubbio circa il trasferimento di Gareth Bale, che non avverrà poiché tutti gli slot per il tesseramento sono stati occupati. Oltre a Santini, infatti, lo Jiangsu Suning ha già in rosa Miranda, Alex Teixeira ed Eder. Oltre a Gabriel Paletta, che però non è più iscrivibile al campionato per numero massimo di stranieri tesserati.