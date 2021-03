Jiangsu out dal campionato, tra gli svincolati spiccano il ghanese Wakaso ed Alex Teixeira

Dopo l'esclusione dalla Chinese Super League, il massimo campionato locale, lo Jiangsu Suning vede liberarsi tutti i componenti dell'organico che a novembre ha vinto il titolo nazionale.

Una rosa vasta e di qualità, dalla quale sono andati via per tempo i brasiliani Miranda (36) ed Eder (34), volati in patria al San Paolo, così come l'attaccante Ivan Santini (31) rientrato in Croazia al NK Osijek, e l'ex protagonista dello Shakhtar Donetsk Alex Teixeira (31), ancora senza squadra.

L'elemento più rappresentativo del club, tra le colonne della nazionale cinese, il centrocampista Wu Xi (32), si è accasato nelle scorse settimane allo Shanghai Shenhua, come vi abbiamo già riferito.

Da oggi è libero da impegni contrattuali anche il centrocampista mancino Mubarak Wakaso (30), veterano della selezione ghanese, con alle spalle una vasta esperienza dei campionati europei, in particolar modo della Spagna (Elche, Villarreal, Espanyol, Las Palmas, Granada ed Alaves), oltre alle parentesi in Russia con il Rubin Kazan, in Grecia con il Panathinaikos ed in Scozia nelle file del Celtic. Un pezzo pregiato che ora potrà trovare una sistemazione, magari nuovamente in Europa.