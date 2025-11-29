Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Il pronostico Atalanta-Fiorentina sorride nettamente ai padroni di casa, pronti a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi in campionato. Palladino sfida il suo passato in un confronto destinato a regalare scintille.
Pronostico Atalanta-Fiorentina quote
Nell'ultima gara di Champions League si è rivista la vera Atalanta, talentuosa e travolgente. In Serie A, però, il cammino resta complicato: tre sconfitte consecutive, con appena un gol realizzato e sette subiti, che hanno portato i nerazzurri a un sorprendente 13° posto in classifica. La Fiorentina non se la passa di certo meglio: nell'ultima partita di Conference League è arrivata un'altra sconfitta, che rischia di compromettere anche il percorso europeo, oltre a confermare le difficoltà già evidenti in campionato. In Serie A i viola restano ancora a zero vittorie, con sei pareggi e sei sconfitte, sebbene il rendimento sia paradossalmente migliore lontano dal Franchi, dove hanno raccolto punti con maggiore continuità. E nelle quote Atalanta-Fiorentina, l'esito GOAL è offerto a:
Pronostico Atalanta-Fiorentina: GOAL
Atalanta Fiorentina pronostico, i precedenti
La storia dei confronti tra Atalanta e Fiorentina è lunga e ricca di colpi di scena: nei 145 precedenti complessivi, i viola hanno ottenuto 65 vittorie, contro i 36 successi della Dea e i 44 pareggi. Analizzando però solo le gare giocate a Bergamo, il bilancio cambia nettamente: in 72 incontri, l'Atalanta ha vinto 26 volte, pareggiato 27 e subito solo 19 sconfitte contro la Fiorentina. Negli ultimi cinque scontri diretti in terra bergamasca, i toscani si sono imposti due volte con lo stesso risultato di 3-2, mentre le altre tre gare sono state vinte dai padroni di casa. Una costante, negli ultimi anni, caratterizza questi match: i gol. Le sfide tra Atalanta e Fiorentina (a Bergamo) sono infatti sempre ricche di episodi, come dimostrano i 21 gol realizzati nelle ultime cinque partite, per una media di oltre quattro reti a incontro.
Pronostico marcatore Atalanta-Fiorentina
Tra i potenziali protagonisti della sfida potrebbe esserci Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano è tornato al gol nell'ultima gara giocata a Francoforte e, sebbene in Serie A abbia segnato finora solo una rete, sembra aver ritrovato fiducia. Domenica a Bergamo arriva la Fiorentina, squadra contro cui Lookman ha un feeling particolare: negli ultimi quattro scontri diretti giocati a Bergamo contro i viola, l'attaccante ha sempre trovato la via del gol. Riuscirà a prolungare questa striscia vincente anche nella prossima partita? Nelle scommesse Atalanta-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Atalanta-Fiorentina: LOOKMAN SEGNA
Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 30 novembre alle 18:00 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
