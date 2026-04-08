Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo

Il Bologna si prepara a vivere una serata storica. Domani sera, allo stadio Dall'Ara, i rossoblù affronteranno l'Aston Villa nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, tornando a disputare un quarto di finale internazionale per la quinta volta nella loro storia. Di fronte ci sarà una delle squadre più accreditate per la vittoria finale del torneo: gli inglesi arrivano in Emilia con i favori del pronostico, ma il Bologna sogna di scrivere un'altra pagina memorabile della propria avventura europea davanti al proprio pubblico.

Pronostico Bologna-Aston Villa quote

Ilarriva all'appuntamento con la consapevolezza che l'Europa League può rappresentare la via più concreta per tornare in Europa anche nella prossima stagione. In campionato, infatti, l'ottavo posto e i nove punti di distanza dalla Roma sesta rendono complicata la rincorsa attraverso la Serie A. In campo europeo, però, il cammino dei rossoblù è stato fin qui molto solido: la squadra emiliana è imbattuta da 11 partite nella competizione, con un bilancio di 7 vittorie e 4 pareggi. L'ultima sconfitta risale proprio all'esordio stagionale, quando il Bologna cadde 1-0 al Villa Park contro l'Aston Villa, avversario che ritroverà ora nei quarti di finale.

Momento estremamente positivo anche per gli inglesi. L'Aston Villa di Unai Emery ha ormai consolidato la propria dimensione europea e, per la terza stagione consecutiva, raggiunge i quarti di finale di una competizione continentale. In Premier League i villans stazionano stabilmente tra le prime quattro della classifica, mentre l'ultima gara ufficiale risale al 22 marzo, quando è arrivata la vittoria contro il West Ham. Lo stop del campionato per lasciare spazio alla FA Cup ha concesso alla squadra di Emery diverse settimane di lavoro e recupero, permettendo agli inglesi di presentarsi al Dall'Ara in condizioni fisiche particolarmente favorevoli. E nelle Bologna-Aston Villa, l'esito GOAL è offerto a:

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Bologna Aston Villa pronostico, i precedenti

Per quanto riguarda i precedenti, Bologna e Aston Villa si sono affrontate soltanto due volte nella loro storia e sempre con esito favorevole agli inglesi. Il bilancio parla chiaro: due vittorie su due per i villans, con tre gol segnati e nessuno subito.

La prima sfida risale alla fase a gironi della Champions League 2024/25, quando l'Aston Villa si impose 2-0 al Villa Park grazie alle reti di McGinn e Duran. Il secondo confronto, ancora più recente, è arrivato proprio in questa stagione: la gara inaugurale dell'Europa League, giocata sempre a Birmingham, decisa ancora una volta dal capitano John McGinn con il gol dell'1-0. Un precedente che rende ancora più stimolante per il Bologna la sfida del Dall'Ara, con i rossoblù determinati a cambiare la storia di questo confronto.

Pronostico marcatore Bologna-Aston Villa

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Bologna e Aston Villa potrebbe esseri ancora il nome di. Il centrocampista scozzese è stato infatti il grande mattatore dei rossoblù nei precedenti confronti tra le due squadre, andando a segno in entrambe le sfide disputate finora.

A rendere ancora più interessante la sua candidatura come uomo chiave del match è anche l'ottimo momento di forma. McGinn arriva alla gara del Dall'Ara dopo aver segnato due gol nelle ultime due partite ufficiali dell'Aston Villa, contro Lille e West Ham. Numeri che confermano il suo peso nello scacchiere di Unai Emery e che lo rendono uno dei principali pericoli per la difesa del Bologna. L'ex Hibernian proverà ancora una volta a trascinare i Villans con una prestazione di alto livello, con l'obiettivo di indirizzare già nella gara d'andata il discorso qualificazione alle semifinali. E nelle scommesse Bologna-Aston Villa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Bologna-Aston Villa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 9 aprile alle 21:00 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

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