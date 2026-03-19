Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009

La 30esima giornata di Serie A prende il via venerdì alle 18.30 all'Unipol Domus con il match tra Cagliari e Napoli. I padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti puntano a consolidare la loro corsa nelle posizioni di vertice.

Pronostico Cagliari-Napoli quote

Nonostante il +6 sul terzultimo posto lo metta al momento al riparo dalla zona retrocessione (per ora), ilfatica a trovare continuità. Nelle ultime sei partite i rossoblù hanno collezionato quattro sconfitte e due pareggi, senza riuscire a vincere dal lontano 31 gennaio. Il, invece, sembra aver ritrovato serenità grazie a tre vittorie consecutive, risultati che hanno consolidato il proprio piazzamento e avvicinato i partenopei al Milan nella corsa al secondo posto. Tuttavia, gli azzurri devono fare attenzione al rendimento in trasferta, con due sconfitte nelle ultime 4 gare lontano dal Maradona, fattore che potrebbe rendere la trasferta in Sardegna più insidiosa del previsto. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

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Cagliari Napoli pronostico, i precedenti

I precedenti tra Cagliari e Napoli parlano chiaro: sui 91 confronti totali, il bilancio è nettamente a favore dei partenopei, con 43 vittorie contro le 14 dei rossoblù e 34 pareggi. Anche considerando solo le sfide giocate in Sardegna, la statistica non sorride ai padroni di casa: 9 sconfitte e 5 pareggi, con l'ultima vittoria datata 2009, quando Lazzari e Jeda siglarono il 2-0 per i rossoblù. L'ultima affermazione del Napoli in trasferta risale invece alla scorsa stagione, un netto 4-0 firmato da Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno.

Lo scontro diretto più recente tra le due squadre risale invece agli ottavi di finale di Coppa Italia, disputati al Maradona. La partita si era chiusa sull'1-1 al termine dei 90 minuti, con il Napoli che ha avuto la meglio solo dopo la serie di calci di rigore.

Pronostico marcatore Cagliari-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cagliari e Napoli spicca sicuramente il centravanti belga. I sardi sono da sempre una delle sue "vittime preferite" in Serie A: in carriera contro il Cagliari ha già messo a segno 8 gol e fornito 2 assist in 9 incontri. Considerando solo le partite con la maglia del Napoli, il suo score resta impressionante: 2 reti in altrettante sfide, trasformando ogni suo confronto con i rossoblù in una vera e propria sentenza. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 20 marzo alle 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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