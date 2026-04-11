Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985

Il Como continua a inseguire il sogno Champions League. Nella 32esima giornata di Serie A, però, i lariani si trovano di fronte uno degli ostacoli più impegnativi del loro cammino: l'Inter di Chivu. Le due squadre si affronteranno domenica sera alle 20:45 allo Stadio Sinigaglia: un appuntamento tutto da vivere, con punti pesantissimi in palio.

Pronostico Como-Inter quote

Ilarriva alla sfida con qualche rimpianto: dopo cinque vittorie consecutive, il pareggio nell'ultimo turno sul campo dell'Udinese ha il sapore dell'occasione sprecata. La squadra di Fabregas resta comunque al quarto posto, ma con un margine minimo sulla Juventus quinta di appena un punto. In casa, però, i lariani hanno dimostrato grande solidità e continuità, con tre vittorie di fila, 10 gol segnati e soltanto 2 subiti.

Dall'altra parte, l'Inter sembra aver ritrovato slancio dopo un periodo complicato, aperto dalla sconfitta nel derby contro il Milan e proseguito con i pareggi contro Atalanta e Fiorentina. Il successo nel big match contro la Roma ha rappresentato la svolta, rilanciando i nerazzurri nella corsa allo Scudetto. Ora per la squadra di Chivu arriva un altro test significativo, forse uno degli ultimi ostacoli sulla strada verso il titolo. E nelle Como-Inter, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Como-Inter: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 8.00 info 1.04 1.04 info 1.05 1.05 info 1.05 1.05 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Como Inter pronostico, i precedenti

I precedenti tra Como e Inter raccontano un dominio netto dei nerazzurri. Sono 39 le sfide complessive tra le due squadre, con un bilancio decisamente favorevole all'Inter: 26 vittorie contro le 6 del Como, oltre a 7 pareggi.

Anche la storia recente conferma questo trend. Tolta la gara d'andata di Coppa Italia terminata 0-0, l'Inter ha vinto gli ultimi cinque confronti diretti in Serie A, segnando 14 gol complessivi senza subirne alcuno. Il Como, infatti, non riesce a trovare la via del gol contro i nerazzurri in campionato dalla stagione 1988/1989, quando perse 1-2 riuscendo almeno ad accorciare le distanze. L'ultimo incrocio in ordine temporale è, come detto, lo 0-0 di Coppa Italia, mentre l'ultima sfida di Serie A è stata a senso unico: un netto 4-0 per l'Inter firmato da Lautaro Martinez, Thuram, Çalhanoglu e Carlos Augusto.

Pronostico marcatore Como-Inter

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Como e Inter potrebbe esserci. L'Inter ha finalmente ritrovato il suo numero 9: dopo tre mesi senza gol, la rete e i due assist messi a segno nell'ultima sfida contro la Roma hanno rappresentato una vera liberazione per l'attaccante francese.

Ora, però, servirà continuità, perché la trasferta di Como nasconde diverse insidie. Complice anche il nuovo infortunio di Lautaro Martinez, toccherà proprio a Thuram guidare l'attacco nerazzurro e dimostrare di poter incidere anche senza il consueto partner offensivo al suo fianco. E nelle scommesse Como-Inter, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Como-Inter: THURAM SEGNA 2.85 info 2.75 info 3.50 info 2.62 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Como-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 12 aprile alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: