Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione

La 29esima giornata di Serie A si chiude con una delicatissima sfida salvezza: allo Zini si affrontano Cremonese e Fiorentina, divise da appena un punto in classifica. Novanta minuti che potrebbero pesare moltissimo sul futuro di entrambe.

Pronostico Cremonese-Fiorentina quote

Laarriva alla sfida dopo aver perso un pesantissimo scontro diretto contro il Lecce nell'ultimo turno, risultato che rende ancora più cruciale la gara di lunedì. I grigiorossi hanno bisogno di una svolta immediata: la vittoria manca da ben 14 partite, con un bilancio di 10 sconfitte e 4 pareggi. Situazione leggermente più positiva per la, che nell'ultima giornata ha pareggiato contro il Parma: un risultato deludente ma comunque sufficiente per uscire definitivamente dalla zona retrocessione. In vista della trasferta allo Zini, i viola possono però aggrapparsi a un rendimento esterno incoraggiante, con due vittorie di prestigio nelle ultime quattro trasferte sui campi di Como e Bologna. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

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Cremonese Fiorentina pronostico, i precedenti

I precedenti tra le due squadre sorridono nettamente alla Fiorentina. Nei 19 confronti disputati contro la Cremonese, i viola hanno infatti conquistato 10 vittorie, a fronte di 8 pareggi e di un solo successo dei grigiorossi. Un dominio confermato anche dalla storia più recente: da quando la Cremonese è tornata in Serie A nel 2022, la Fiorentina ha vinto quattro scontri diretti su cinque, con un pareggio a completare il bilancio. L'ultimo incrocio risale alla gara d'andata al Franchi, decisa in extremis dal gol al 92’ di Moise Kean che ha regalato l'1-0 ai padroni di casa.

Pronostico marcatore Cremonese-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cremonese e Fiorentina potrebbe esserci. La situazione dell'attaccante viola resta delicata, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe tornare a disposizione per la gara di lunedì. Un segnale incoraggiante sarebbe arrivato dalla sfida di giovedì in Conference, in cui Roberto Piccoli - possibile alternativa a Kean - è rimasto in campo praticamente per tutta la partita. Paolo Vanoli spera quindi di ritrovare il suo bomber, già decisivo nelle sfide salvezza come l'ultima vinta contro il Pisa. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 16 marzo alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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