Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
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La 29esima giornata di Serie A si chiude con una delicatissima sfida salvezza: allo Zini si affrontano Cremonese e Fiorentina, divise da appena un punto in classifica. Novanta minuti che potrebbero pesare moltissimo sul futuro di entrambe.
Pronostico Cremonese-Fiorentina quote
La Cremonese arriva alla sfida dopo aver perso un pesantissimo scontro diretto contro il Lecce nell'ultimo turno, risultato che rende ancora più cruciale la gara di lunedì. I grigiorossi hanno bisogno di una svolta immediata: la vittoria manca da ben 14 partite, con un bilancio di 10 sconfitte e 4 pareggi. Situazione leggermente più positiva per la Fiorentina, che nell'ultima giornata ha pareggiato contro il Parma: un risultato deludente ma comunque sufficiente per uscire definitivamente dalla zona retrocessione. In vista della trasferta allo Zini, i viola possono però aggrapparsi a un rendimento esterno incoraggiante, con due vittorie di prestigio nelle ultime quattro trasferte sui campi di Como e Bologna. E nelle quote Cremonese-Fiorentina, l'esito OVER 0,5 è offerto a:
Pronostico Cremonese-Fiorentina: OVER 0,5
|1.05
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|8.00
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|1.04
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Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Cremonese Fiorentina pronostico, i precedenti
I precedenti tra le due squadre sorridono nettamente alla Fiorentina. Nei 19 confronti disputati contro la Cremonese, i viola hanno infatti conquistato 10 vittorie, a fronte di 8 pareggi e di un solo successo dei grigiorossi. Un dominio confermato anche dalla storia più recente: da quando la Cremonese è tornata in Serie A nel 2022, la Fiorentina ha vinto quattro scontri diretti su cinque, con un pareggio a completare il bilancio. L'ultimo incrocio risale alla gara d'andata al Franchi, decisa in extremis dal gol al 92’ di Moise Kean che ha regalato l'1-0 ai padroni di casa.
Pronostico marcatore Cremonese-Fiorentina
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Cremonese e Fiorentina potrebbe esserci Moise Kean. La situazione dell'attaccante viola resta delicata, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe tornare a disposizione per la gara di lunedì. Un segnale incoraggiante sarebbe arrivato dalla sfida di giovedì in Conference, in cui Roberto Piccoli - possibile alternativa a Kean - è rimasto in campo praticamente per tutta la partita. Paolo Vanoli spera quindi di ritrovare il suo bomber, già decisivo nelle sfide salvezza come l'ultima vinta contro il Pisa. E nelle scommesse Cremonese-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Cremonese-Fiorentina: KEAN SEGNA
|2.40
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|2.40
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|2.50
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|2.45
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Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Cremonese-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 16 marzo alle 20:45 allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
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