Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Sabato alle 20:45, la Juventus ospita il Sassuolo nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere per prendersi momentaneamente il quarto posto, mentre gli emiliani cercano una reazione immediata dopo due risultati deludenti.
Pronostico Juventus-Sassuolo quote
La Juventus è in crescita, reduce da due vittorie consecutive con cinque gol segnati e nessuno subito: risultati che hanno permesso alla formazione di Spalletti di scavalcare la Roma e portarsi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Como. All'Allianz Stadium, inoltre, i bianconeri si confermano particolarmente solidi, con una sola sconfitta in stagione - proprio contro il Como - a fronte di otto vittorie e cinque pareggi.
Di tutt'altro segno il momento del Sassuolo, che dopo tre successi di fila ha rallentato bruscamente, restando a secco di punti contro Lazio e Bologna. Anche il rendimento in trasferta lascia qualche perplessità: tre sconfitte nelle ultime cinque gare lontano da casa, seppur maturate contro avversari di alto livello come Roma, Napoli e Lazio. E nelle quote Juventus-Sassuolo, l'esito 1X è offerto a:
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|1.05
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|8.00
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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Juventus Sassuolo pronostico, i precedenti
I precedenti tra Juventus e Sassuolo sono relativamente pochi e nettamente favorevoli ai bianconeri. Nei 24 confronti complessivi, infatti, la Vecchia Signora ha conquistato 17 vittorie, contro le 4 dei neroverdi e 3 pareggi. A Torino il dominio è ancora più evidente: la Juventus ha perso una sola volta nella sua storia contro il Sassuolo tra le mura amiche, nel 2021, quando furono decisivi i gol di Frattesi e Maxime Lopez.
Anche la storia recente conferma questo trend: i bianconeri hanno vinto le ultime due sfide con lo stesso risultato, 3-0, compresa la gara d'andata giocata a gennaio al Mapei, decisa dalle reti di Miretti, David e da un'autorete di Muharemovic.
Pronostico marcatore Juventus-Sassuolo
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Juventus e Sassuolo potrebbe esserci Kenan Yildiz. Dopo l'ottima prestazione a Udine, Spalletti sembra intenzionato a confermare il tridente leggero formato da Conceicao, Boga e Yildiz, con questi ultimi due che si alterneranno nel ruolo di falso nove. Il giovane turco ha mostrato grande continuità nelle ultime due partite, siglando un gol e servendo due assist, candidandosi nuovamente a recitare un ruolo da protagonista nel match di sabato. E nelle scommesse Juventus-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|2.13
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|2.40
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|2.50
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|2.13
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Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Juventus-Sassuolo è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 21 marzo alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
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