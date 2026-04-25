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Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions

Pronostico Milan-Juventus, big match con vista ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Domenica sera, a San Siro, i riflettori saranno puntati su una delle sfide più attese della 34esima giornata: Milan-Juventus. Un big match dal peso specifico altissimo, con appena tre punti a separare le due squadre in classifica e in palio una fetta importante di qualificazione alla prossima Champions League.

Pronostico Milan-Juventus quote


Il Milan arriva alla sfida dopo aver ritrovato fiducia nell'ultimo turno: la vittoria di Verona ha permesso ai rossoneri di mettersi alle spalle due sconfitte consecutive e di scacciare i primi segnali di crisi. Sfumato ormai l'obiettivo rimonta Scudetto, la squadra di Allegri è chiamata a difendere il secondo posto e a blindare l'accesso alla prossima Champions League. A San Siro, però, il rendimento recente resta altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro gare disputate.

Di tutt'altro tenore il momento della Juventus, attualmente la squadra più in forma del campionato: i bianconeri arrivano a questo appuntamento forti di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Anche lontano da casa il rendimento è estremamente solido, come dimostrano i due successi consecutivi, e in tutta la stagione è arrivata una sola sconfitta in trasferta: proprio a San Siro, nel discusso derby d'Italia contro l'Inter. E nelle Milan-Juventus, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Juventus: OVER 0,5
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Milan Juventus pronostico, i precedenti


Quella di domenica sarà la 230esima sfida tra Milan e Juventus, una delle rivalità più iconiche del calcio italiano. Il bilancio complessivo sorride ai bianconeri, avanti con 89 vittorie contro le 66 del Diavolo, mentre i pareggi sono 74. Limitando però l'analisi alle gare disputate a San Siro, il quadro si ribalta: il Milan è in leggero vantaggio con 35 successi, contro i 32 della Juventus, a cui si aggiungono 43 pareggi.

Nonostante questo, la storia più recente premia la Vecchia Signora. Negli ultimi cinque precedenti giocati a Milano sono arrivati due successi bianconeri, due pareggi e una sola vittoria rossonera. L'incrocio più recente tra le due squadre resta invece lo 0-0 dell'andata, disputato all'Allianz Stadium, a conferma di un equilibrio che spesso caratterizza questa sfida.

Pronostico marcatore Milan-Juventus


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Juventus potrebbe esserci Jeremie Boga. L'esterno francese è infatti uno degli uomini più in forma a disposizione di Spalletti e, nelle ultime settimane, si sta rivelando una vera e propria sentenza, soprattutto lontano dallo Stadium. A segno nelle ultime tre trasferte contro Roma, Udinese e Atalanta, l'ex Nizza ha inciso con gol pesantissimi, decisivi per il risultato finale. Una crescita costante che lo candida a possibile uomo chiave anche nella sfida di San Siro: resta da vedere se riuscirà a lasciare il segno anche in una notte così importante. E nelle scommesse Milan-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 26 aprile alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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