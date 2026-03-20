Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Dopo aver visto svanire la possibilità di riaprire concretamente la corsa scudetto, il Milan torna in campo nella 30esima giornata ospitando il Torino a San Siro.
Pronostico Milan-Torino quote
Il Milan arriva da un periodo altalenante: le due sconfitte nelle ultime quattro partite non solo hanno spento le speranze di riaprire la corsa al titolo, ma hanno anche permesso al Napoli di avvicinarsi pericolosamente al secondo posto. E in vista di sabato, a preoccupare è soprattutto il rendimento casalingo: se da un lato la difesa resta solida (11 gol subiti in 14 gare), dall'altro l'attacco fatica a incidere, come dimostrano i soli 19 gol segnati, un dato nettamente inferiore rispetto alle dirette concorrenti.
Dall'altra parte, il Torino ha ritrovato un po’ di ossigeno grazie a due vittorie nelle ultime tre partite, risultati che hanno consentito ai granata di salire a quota 33 punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Tuttavia, il rendimento in trasferta continua a rappresentare un serio problema: 4 sconfitte nelle ultime cinque uscite lontano da casa, con 13 gol subiti e uno soltanto realizzato, fotografano tutte le difficoltà della squadra di D'Aversa fuori dalle mura amiche. E nelle quote Milan-Torino, l'esito OVER 0,5 è offerto a:
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|1.05
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|1.03
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|8.00
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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Milan Torino pronostico, i precedenti
I precedenti tra Milan e Torino parlano chiaro e sorridono nettamente ai rossoneri: sono 201 gli scontri totali, con un bilancio che registra 78 vittorie del Diavolo, 56 dei granata e 67 pareggi. La sfida più recente, giocata all'Olimpico Grande Torino, si è conclusa 3-2 per il Milan: nonostante il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Vlasic e Duvan Zapata, i rossoneri hanno rimontato con le reti di Rabiot e la doppietta di Pulisic.
Analizzando invece solo gli incontri disputati a San Siro, emerge un dato impressionante: in Serie A il Milan non perde contro il Torino tra le mura amiche dal 1985. Negli ultimi 41 anni, infatti, i rossoneri hanno collezionato 20 vittorie e 9 pareggi, costruendo un vero e proprio fortino casalingo contro i granata.
Pronostico marcatore Milan-Torino
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Torino potrebbe esserci Niclas Fullkrug. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle difficoltà nell'intesa in campo tra Pulisic e Leao, che faticano a trovare i giusti tempi di gioco. Per questo motivo, Allegri starebbe valutando una soluzione alternativa: la novità potrebbe essere proprio il centravanti tedesco. Fullkrug, fin qui titolare una sola volta, ha già lasciato il segno nell'ultima vittoria casalinga del Milan, firmando l'1-0 contro il Lecce e dimostrando di poter incidere anche nei momenti più delicati della stagione. E nelle scommesse Milan-Torino, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|2.50
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|2.18
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|2.50
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|2.30
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Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Torino è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 21 marzo alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
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