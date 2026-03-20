Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata

Dopo aver visto svanire la possibilità di riaprire concretamente la corsa scudetto, il Milan torna in campo nella 30esima giornata ospitando il Torino a San Siro.

Pronostico Milan-Torino quote

Ilarriva da un periodo altalenante: le due sconfitte nelle ultime quattro partite non solo hanno spento le speranze di riaprire la corsa al titolo, ma hanno anche permesso al Napoli di avvicinarsi pericolosamente al secondo posto. E in vista di sabato, a preoccupare è soprattutto il rendimento casalingo: se da un lato la difesa resta solida (11 gol subiti in 14 gare), dall'altro l'attacco fatica a incidere, come dimostrano i soli 19 gol segnati, un dato nettamente inferiore rispetto alle dirette concorrenti.

Dall'altra parte, il Torino ha ritrovato un po’ di ossigeno grazie a due vittorie nelle ultime tre partite, risultati che hanno consentito ai granata di salire a quota 33 punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Tuttavia, il rendimento in trasferta continua a rappresentare un serio problema: 4 sconfitte nelle ultime cinque uscite lontano da casa, con 13 gol subiti e uno soltanto realizzato, fotografano tutte le difficoltà della squadra di D'Aversa fuori dalle mura amiche. E nelle quote Milan-Torino, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Torino: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 1.05 info 1.03 1.03 info 1.03 8.00 info 1.05 1.05 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Milan Torino pronostico, i precedenti

I precedenti tra Milan e Torino parlano chiaro e sorridono nettamente ai rossoneri: sono 201 gli scontri totali, con un bilancio che registra 78 vittorie del Diavolo, 56 dei granata e 67 pareggi. La sfida più recente, giocata all'Olimpico Grande Torino, si è conclusa 3-2 per il Milan: nonostante il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Vlasic e Duvan Zapata, i rossoneri hanno rimontato con le reti di Rabiot e la doppietta di Pulisic.

Analizzando invece solo gli incontri disputati a San Siro, emerge un dato impressionante: in Serie A il Milan non perde contro il Torino tra le mura amiche dal 1985. Negli ultimi 41 anni, infatti, i rossoneri hanno collezionato 20 vittorie e 9 pareggi, costruendo un vero e proprio fortino casalingo contro i granata.

Pronostico marcatore Milan-Torino

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Milan e Torino potrebbe esserci. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle difficoltà nell'intesa in campo tra Pulisic e Leao, che faticano a trovare i giusti tempi di gioco. Per questo motivo, Allegri starebbe valutando una soluzione alternativa: la novità potrebbe essere proprio il centravanti tedesco. Fullkrug, fin qui titolare una sola volta, ha già lasciato il segno nell'ultima vittoria casalinga del Milan, firmando l'1-0 contro il Lecce e dimostrando di poter incidere anche nei momenti più delicati della stagione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Torino: FULLKRUG SEGNA 2.50 info 2.18 info 2.50 info 2.30 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 21 marzo alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: