Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Sabato alle ore 18:00 il Napoli torna in campo per la 29esima giornata di Serie A: al Maradona arriva il Lecce di Di Francesco, a caccia di punti salvezza.
Pronostico Napoli-Lecce quote
Il Napoli arriva alla sfida in un ottimo momento di forma. La squadra di Antonio Conte è reduce da due vittorie consecutive che le hanno permesso di restare a contatto con il Milan secondo e di guadagnare terreno sulle inseguitrici. Gli azzurri possono inoltre contare su un rendimento casalingo solidissimo: sono infatti l'unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche, con un bilancio di 9 vittorie e 4 pareggi. E anche nelle ultime 4 gare interne sono arrivati tre successi e un pareggio, contro la Roma.
Momento positivo anche per il Lecce che, grazie a tre vittorie nelle ultime 5 partite, è riuscito a uscire dalla zona retrocessione. L'ultima, particolarmente pesante, è arrivata nello scontro diretto contro la Cremonese. I salentini dovranno però fare i conti con un rendimento esterno poco brillante: nelle ultime cinque trasferte lontano dal Via del Mare sono infatti arrivate quattro sconfitte. E nelle quote Napoli-Lecce, l'esito NO GOAL è offerto a:
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|1.40
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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Napoli Lecce pronostico, i precedenti
La storia dei precedenti sorride al Napoli. Nei 40 confronti complessivi contro il Lecce, gli azzurri hanno ottenuto 19 vittorie, a fronte di 14 pareggi e appena 7 successi dei salentini. Anche il trend recente conferma il predominio della squadra di Antonio Conte, imbattuta da 7 gare consecutive contro i pugliesi. L'ultima vittoria del Lecce risale alla stagione 2019-20, quando i giallorossi espugnarono l'allora Stadio San Paolo per 3-2 grazie alla doppietta di Lapadula e al gol di Mancosu.
Significativi anche gli ultimi tre scontri diretti, compresa la gara d'andata dello scorso ottobre: tutte sfide vinte dal Napoli per 1-0, segno di una superiorità spesso confermata dal risultato, ma non senza qualche difficoltà.
Pronostico marcatore Napoli-Lecce
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Napoli e Lecce potrebbe esserci Alisson Santos. Il giovane brasiliano ha rapidamente conquistato i tifosi azzurri grazie alle sue accelerazioni, ai dribbling e al coraggio nell'uno contro uno, qualità che hanno riportato entusiasmo sugli spalti del Maradona. Anche Antonio Conte ha riconosciuto subito il valore dell'esterno offensivo, sempre più centrale nel gioco del Napoli. Con due gol segnati nelle ultime due partite casalinghe, Alisson Santos potrebbe rivelarsi ancora una volta decisivo nella sfida contro i salentini. E nelle scommesse Napoli-Lecce, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
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Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Lecce è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 14 marzo alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
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