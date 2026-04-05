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Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter

Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-InterTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Archiviata la disastrosa parentesi della Nazionale, la Serie A riparte subito con uno scontro diretto che sa di crocevia. La 31esima giornata mette di fronte Napoli e Milan: al Maradona va in scena una sfida pesantissima per la corsa Scudetto.

Pronostico Napoli-Milan quote


Il Napoli arriva alla sfida nel miglior momento della stagione. La squadra di Conte ha infilato quattro vittorie consecutive - tutte di misura - ed è oggi una delle formazioni più in forma del campionato, seconda solo al Como per rendimento recente. Un filotto che ha riportato gli azzurri a un solo punto dal secondo posto, proprio alla vigilia dello scontro diretto da giocare al Maradona, dove il Napoli è ancora imbattuto: 10 vittorie e 4 pareggi, unica squadra in Serie A.

Il Milan, invece, ha avuto un cammino più altalenante nelle ultime settimane, con due sconfitte nelle ultime cinque partite. Tuttavia, il successo nello scontro diretto con l'Inter e l'ultima vittoria contro il Torino hanno permesso ai rossoneri di restare agganciati alla vetta. La squadra di Allegri resta tra le più temibili in trasferta e soprattutto non ha mai sbagliato gli scontri diretti: nessuna sconfitta contro le prime 7 della classifica e ben 19 punti conquistati. Ora la prova del nove arriva proprio contro il Napoli. E nelle Napoli-Milan, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Napoli-Milan: OVER 0,5
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Napoli-Milan pronostico, i precedenti


La sfida tra Napoli e Milan è una delle grandi classiche del calcio italiano: sono infatti 179 i precedenti complessivi tra le due squadre. Il bilancio sorride ai rossoneri, avanti con 71 vittorie contro le 54 degli azzurri, mentre i pareggi sono altrettanti. In Campania però la storia cambia: al Maradona è il Napoli a condurre, con 34 successi contro i 30 del Milan e 25 pareggi.

La storia più recente, però, sorride spesso al Milan. Negli ultimi cinque confronti di Serie A giocati a Napoli sono arrivate tre vittorie rossonere, un pareggio e un successo azzurro, proprio l'ultimo nella scorsa stagione: finì 2-1 per i padroni di casa con le reti di Politano e Lukaku, mentre nel finale fu inutile il gol di Jovic. L'incrocio più recente tra le due squadre resta però la semifinale di Supercoppa a Riyadh, vinta 2-0 dal Napoli grazie ai gol di Neres e Højlund.

Pronostico marcatore Napoli-Milan


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Napoli e Milan potrebbe esserci Rasmus Hojlund. Dalla delusione con la Nazionale alla voglia di riscatto in campionato: l'attaccante danese vuole mettersi alle spalle l'eliminazione dal Mondiale, maturata ai rigori, e tornare a guidare l'attacco azzurro.

Il centravanti resta infatti uno degli uomini chiave della stagione del Napoli. Da novembre in poi è stato quasi sempre titolare e raramente sostituito, diventando il principale punto di riferimento offensivo della squadra. I numeri raccontano di un'annata già positiva, con 10 gol segnati in campionato, ma anche di un attaccante che ha ancora ampi margini di crescita. E nelle scommesse Napoli-Milan, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Milan è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 6 aprile alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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