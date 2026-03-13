Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni

Sabato sera alle 20.45 Udinese e Juventus si sfidano al Bluenergy Stadium nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A.

Pronostico Udinese-Juventus quote

L'arriva alla sfida con qualche rimpianto per quanto accaduto nell'ultimo turno. Sul campo dell'Atalanta, i friulani erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio prima di subire la rimonta che ha fissato il risultato sul 2-2 finale. Un pareggio che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma che rappresenta comunque il secondo risultato utile consecutivo per la formazione bianconera.

Momento diverso invece per la Juventus, che nell'ultima giornata ha ritrovato il successo travolgendo il Pisa con un netto 4-0, tornando così alla vittoria in campionato dopo oltre un mese. Ora, però, per i bianconeri sarà fondamentale ritrovare continuità anche lontano dallo Stadium, visto che l'ultimo successo in trasferta risale al 4-1 ottenuto sul campo del Parma a inizio febbraio. E nelle quote Udinese-Juventus, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Udinese-Juventus: OVER 0,5 1.05 info 8.00 info 1.05 info 1.06 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 50 euro, senza deposito con SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Udinese Juventus pronostico, i precedenti

I precedenti tra Udinese e Juventus parlano chiaramente a favore dei torinesi. Nei 112 confronti complessivi, la Vecchia Signora ha ottenuto 76 vittorie, contro le 14 dei friulani e 22 pareggi. Anche la storia più recente conferma il dominio juventino: quattro successi consecutivi e ben 10 vittorie nelle ultime 12 sfide, con un solo pareggio e una sconfitta. L'unico successo dell'Udinese negli ultimi cinque anni risale al 2024, quando i friulani espugnarono l'Allianz Stadium grazie al gol decisivo di Lautaro Giannetti. L'ultimo confronto tra le due squadre è invece quello degli ottavi di Coppa Italia, disputato proprio a Torino e vinto dalla Juventus per 2-0 con le reti di Manuel Locatelli e un autogol di Palma.

Analizzando le gare disputate in Friuli, il bilancio non migliora di molto per i padroni di casa. L'Udinese, infatti, pur giocando davanti al proprio pubblico, è riuscita a battere la Juventus soltanto una volta negli ultimi 15 anni. Un dato che conferma come i precedenti tra le due squadre abbiano spesso sorriso ai bianconeri.

Pronostico marcatore Udinese-Juventus

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Udinese e Juventus potrebbe esserci. L'esterno ivoriano sta vivendo un momento di grande crescita: i due gol segnati nelle ultime due partite testimoniano una condizione in costante miglioramento e rafforzano la sensazione che il suo arrivo in prestito dal Nizza possa rivelarsi uno dei colpi di mercato più riusciti degli ultimi anni.

Dribbling, accelerazioni e qualità negli ultimi metri lo rendono uno degli uomini più pericolosi a disposizione di Luciano Spalletti, e proprio a Udine potrebbe arrivare la prima presenza dal primo minuto con la maglia bianconera. Lo schieramento con Yildiz spostato in posizione centrale e Boga largo sulla fascia sinistra convince infatti sempre di più lo staff tecnico. E nelle scommesse Udinese-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Udinese-Juventus: BOGA SEGNA 3.15 info 3.50 info 4.00 info 3.65 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 14 marzo alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

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