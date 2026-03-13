Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni

Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato sera alle 20.45 Udinese e Juventus si sfidano al Bluenergy Stadium nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A.

Pronostico Udinese-Juventus quote


L'Udinese arriva alla sfida con qualche rimpianto per quanto accaduto nell'ultimo turno. Sul campo dell'Atalanta, i friulani erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio prima di subire la rimonta che ha fissato il risultato sul 2-2 finale. Un pareggio che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, ma che rappresenta comunque il secondo risultato utile consecutivo per la formazione bianconera.

Momento diverso invece per la Juventus, che nell'ultima giornata ha ritrovato il successo travolgendo il Pisa con un netto 4-0, tornando così alla vittoria in campionato dopo oltre un mese. Ora, però, per i bianconeri sarà fondamentale ritrovare continuità anche lontano dallo Stadium, visto che l'ultimo successo in trasferta risale al 4-1 ottenuto sul campo del Parma a inizio febbraio. E nelle quote Udinese-Juventus, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Udinese-Juventus: OVER 0,5
starcasino1.05info
admiralbet8.00info
eurobet1.05info
williamhill1.06info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
starcasinofino al 50 euro, senza deposito con SPIDinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
eurobetfino a 4.007 euro, con 1.005€ senza depositoinfo
williamhillfino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Udinese Juventus pronostico, i precedenti


I precedenti tra Udinese e Juventus parlano chiaramente a favore dei torinesi. Nei 112 confronti complessivi, la Vecchia Signora ha ottenuto 76 vittorie, contro le 14 dei friulani e 22 pareggi. Anche la storia più recente conferma il dominio juventino: quattro successi consecutivi e ben 10 vittorie nelle ultime 12 sfide, con un solo pareggio e una sconfitta. L'unico successo dell'Udinese negli ultimi cinque anni risale al 2024, quando i friulani espugnarono l'Allianz Stadium grazie al gol decisivo di Lautaro Giannetti. L'ultimo confronto tra le due squadre è invece quello degli ottavi di Coppa Italia, disputato proprio a Torino e vinto dalla Juventus per 2-0 con le reti di Manuel Locatelli e un autogol di Palma.

Analizzando le gare disputate in Friuli, il bilancio non migliora di molto per i padroni di casa. L'Udinese, infatti, pur giocando davanti al proprio pubblico, è riuscita a battere la Juventus soltanto una volta negli ultimi 15 anni. Un dato che conferma come i precedenti tra le due squadre abbiano spesso sorriso ai bianconeri.

Pronostico marcatore Udinese-Juventus


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Udinese e Juventus potrebbe esserci Jeremie Boga. L'esterno ivoriano sta vivendo un momento di grande crescita: i due gol segnati nelle ultime due partite testimoniano una condizione in costante miglioramento e rafforzano la sensazione che il suo arrivo in prestito dal Nizza possa rivelarsi uno dei colpi di mercato più riusciti degli ultimi anni.

Dribbling, accelerazioni e qualità negli ultimi metri lo rendono uno degli uomini più pericolosi a disposizione di Luciano Spalletti, e proprio a Udine potrebbe arrivare la prima presenza dal primo minuto con la maglia bianconera. Lo schieramento con Yildiz spostato in posizione centrale e Boga largo sulla fascia sinistra convince infatti sempre di più lo staff tecnico. E nelle scommesse Udinese-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Udinese-Juventus: BOGA SEGNA
vincitu3.15info
betflag3.50info
netbet4.00info
snai3.65info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Udinese-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Udinese-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 14 marzo alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie... Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata... Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata
Altre notizie Pronostici
Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie... Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata... Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata
Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato... Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato
Quote risultato esatto Bologna Roma Quote risultato esatto Bologna Roma
Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro... Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu