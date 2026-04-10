Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Atalanta-Juventus

Quote risultato esatto Atalanta-JuventusTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Sabato alle 20:45 la New Balance Arena ospiterà il big match di giornata tra Atalanta e Juventus: una sfida cruciale che potrebbe indirizzare in modo decisivo la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Juventus: 1-1
williamhill5.80info
bet3656.10info
netwin6.40info
vincitu6.34info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPIDinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
vincitufino a 3.200 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Atalanta-Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Juventus più giocato online: si tratta della vittoria dei bianconeri per 1-2. Una scelta che potrebbe essere legata al buon momento di forma della squadra di Spalletti, reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate. Un rendimento che ha rafforzato la fiducia degli scommettitori nelle possibilità della Juventus di uscire con un risultato positivo anche da una trasferta complicata come quella di Bergamo.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Juventus: 1-2
starcasino9.05info
netbet9.75info
betflag9.40info
snai9.75info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Atalanta-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso emerge uno scenario piuttosto aperto.

Molti scommettitori, infatti, sembrano orientarsi verso esiti equilibrati, nei quali entrambe le squadre hanno concrete possibilità di spuntarla. Una valutazione che tiene conto del grande rendimento dell'Atalanta tra le mura amiche: i nerazzurri hanno perso l'ultima gara di campionato in casa lo scorso dicembre contro l'Inter, un dato che certifica la solidità della squadra di Palladino davanti al proprio pubblico.

Allo stesso tempo, però, la Juventus arriva alla sfida con numeri incoraggianti e con la qualità necessaria per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Per questo motivo tra le opzioni più considerate compaiono risultati in bilico fino all'ultimo, con vittorie di misura da una parte o dall'altra che rappresentano uno degli scenari ritenuti più plausibili.

Atalanta-Juventus quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
lottomatica2.50info
bwin2.05info
bet3652.10info
leovegas2.05info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Corsa Champions, tutto apertissimo: la Roma ora mette il fiato sul collo al Como Corsa Champions, tutto apertissimo: la Roma ora mette il fiato sul collo al Como
Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: testa a testa Zalewski-Raspadori, può... Atalanta-Juventus, le probabili formazioni: testa a testa Zalewski-Raspadori, può giocare Gatti
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Atalanta-Juventus Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Quote risultato esatto Juventus Genoa Quote risultato esatto Juventus Genoa
Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Quote risultato esatto Inter Roma Quote risultato esatto Inter Roma
Quote risultato esatto Bosnia-Erzegovina Italia Quote risultato esatto Bosnia-Erzegovina Italia
Pronostico Bosnia Erzegovina-Italia, domani sera ci giochiamo tutto Pronostico Bosnia Erzegovina-Italia, domani sera ci giochiamo tutto