Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Sabato alle 20:45 la New Balance Arena ospiterà il big match di giornata tra Atalanta e Juventus: una sfida cruciale che potrebbe indirizzare in modo decisivo la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Juventus.
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|6.10
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|6.40
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|6.34
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Atalanta-Juventus, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Juventus più giocato online: si tratta della vittoria dei bianconeri per 1-2. Una scelta che potrebbe essere legata al buon momento di forma della squadra di Spalletti, reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate. Un rendimento che ha rafforzato la fiducia degli scommettitori nelle possibilità della Juventus di uscire con un risultato positivo anche da una trasferta complicata come quella di Bergamo.
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Quote risultato esatto Atalanta-Juventus, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Juventus è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso emerge uno scenario piuttosto aperto.
Molti scommettitori, infatti, sembrano orientarsi verso esiti equilibrati, nei quali entrambe le squadre hanno concrete possibilità di spuntarla. Una valutazione che tiene conto del grande rendimento dell'Atalanta tra le mura amiche: i nerazzurri hanno perso l'ultima gara di campionato in casa lo scorso dicembre contro l'Inter, un dato che certifica la solidità della squadra di Palladino davanti al proprio pubblico.
Allo stesso tempo, però, la Juventus arriva alla sfida con numeri incoraggianti e con la qualità necessaria per mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Per questo motivo tra le opzioni più considerate compaiono risultati in bilico fino all'ultimo, con vittorie di misura da una parte o dall'altra che rappresentano uno degli scenari ritenuti più plausibili.
|2.50
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|2.05
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|2.10
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|2.05
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